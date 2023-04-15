Солнце спрячется за облака: 16 апреля во Владимирской области потеплеет до +12 градусов. Завтра...

Солнце спрячется за облака: 16 апреля во Владимирской области потеплеет до +12 градусов.Завтра погода в регионе ожидается облачная, но без осадков.Температура воздуха днем повысится до +12°C. Ночью столбик термометра опустится до -2°C.Ветер восточный, 1м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 759 до 763 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах тонет - год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.Фото pxfuel.com