У Ковровского района появился флаг. Полотнище утвердили депутаты районного совета. На голубое полотнище перенесли символику герба - дуб и княжескую шапку.

У Ковровского района появился флаг. Полотнище утвердили депутаты районного совета. На голубое полотнище перенесли символику герба - дуб и княжескую шапку.В ходе торжественной церемонии глава района Юрий Назаров передал флаг главе администрации Вячеславу Скороходову. В Ковровском районе, таким образом, стало три обязательных символа административного объекта - герб, гимн и флаг.Ранее сообщалось, что свой у Камешковского района.