Владимирский врач-ортопед провел уникальную операцию по спасению ноги. 19 - летний молодой человек...

Владимирский врач-ортопед провел уникальную операцию по спасению ноги.19 - летний молодой человек с диагнозом ДЦП попал на прием к опытному врачу травматологу-ортопеду Валерию Красильникову, когда оформлял документы на инвалидность. Врач предложил провести несколько операций для улучшения качества жизни.Дело в том, что стопа молодого человека находилась в искривленном положении из-за того, что мышца сократилась и не позволяла выпрямить ногу. Кроме того, нога была короче на три сантиметра. Молодой человек согласился на операцию.«Сначала пациент лежал на животе, чтобы был обеспечен доступ к икроножной мышце. Провели пластику сухожилия, удлинив его. Затем перевернули пациента, наложили аппарат внешней фиксации и выполнили остеотомию (рассекли кости, для их последующего постепенного удлинения)», - рассказал Валерий Красильников.Молодой человек поблагодарил врача за оказанную помощь, медицинский персонал отделения за доброе отношение и заботу.Фото pxfuel.com