Во Владимире готовят к запуску городские фонтаны. «Владимирводоканал» готовит к запуску 12...

Во Владимире готовят к запуску городские фонтаны.«Владимирводоканал» готовит к запуску 12 городских фонтанов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал администрации города.Коммунальщики проверят состояние насосного оборудования, изоляцию чаш и сохранность конструкций. При необходимости власти займутся текущим ремонтом источников.Сейчас предприятие обслуживает 12 фонтанов по следующим адресам:сквер «Липки»;Молодежный сквер;д. № 1 по ул. Луначарского;д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»);спуск к стадиону «Торпедо»;д. №4 по ул. Никитской;площадь у Дома культуры молодёжи;Вокзальный спуск;д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд);Центральный городской парк культуры и отдыха;Патриаршие сады;цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.Фото pxfuel.com