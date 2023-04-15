Во Владимире готовят к запуску городские фонтаны.
«Владимирводоканал» готовит к запуску 12...
Во Владимире готовят к запуску городские фонтаны.
«Владимирводоканал» готовит к запуску 12 городских фонтанов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал администрации города.
Коммунальщики проверят состояние насосного оборудования, изоляцию чаш и сохранность конструкций. При необходимости власти займутся текущим ремонтом источников.
Сейчас предприятие обслуживает 12 фонтанов по следующим адресам:
сквер «Липки»;
Молодежный сквер;
д. № 1 по ул. Луначарского;
д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»);
спуск к стадиону «Торпедо»;
д. №4 по ул. Никитской;
площадь у Дома культуры молодёжи;
Вокзальный спуск;
д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд);
Центральный городской парк культуры и отдыха;
Патриаршие сады;
цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.
Фото pxfuel.com