Во Владимире из-за ремонта теплосетей более 30 домов останутся без отопления. 17 апреля 2023 года...

Во Владимире из-за ремонта теплосетей более 30 домов останутся без отопления.17 апреля 2023 года во Владимире из-за ремонта теплосетей 31 дом отключат от отопления. Об этом сообщает городская администрация.В период с 15 до 22 часов по следующим адресам произойдет отключение теплоносителя:проспект Строителей 3/7; проспект Строителей 5а; проспект Строителей 10, 10а, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16а, 16б, 18, 18a, 18б, 20а, 4, 4а, 6, 6a, 8, 8a; проспект Строителей 7а, 7б, 7в, 7г; проспект Строителей 20, 20б, 20г, 22, 22а, Чернышевского 3.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Фото pxfuel.com