Во Владимире начались работы по благоустройству общественных пространств. В рамках программы...

Во Владимире начались работы по благоустройству общественных пространств.В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» во Владимире проводится ремонт общественных пространств – сообщает пресс-служба администрации города.На благоустройство выделено 98 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов, а также еще 3 миллиона рублей софинансируют собственники жилья (согласно условиям проекта, они должны предоставить 3% от общей стоимости ремонта двора). Планируется выполнить асфальтирование проездов (в ряде дворов - с оборудованием выездов на городские дороги), подходов к подъездам и тротуаров, обновить уличное освещение, а также установить скамейки и урны.Список территорий был утвержден еще в январе 2023 года.В него вошли 35 дворовых территорий:пр-т Строителей, 21 и 23; ул. Комиссарова, 4 и 35; ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а; ул. Лермонтова, 43; ул. Добросельская, 201-б; ул. Юбилейная, 38-а; ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6; Сущевский проезд, 1; Октябрьский пр-т, 45; ул. Растопчина, 61; ул. Сурикова, 24; пр-т Ленина, 47-а; ул. Василисина, 17; ул. Модорова, 4; ул. Верхняя Дуброва, 37; ул. Кирова, 17; ул. Ново-Ямская, 2 и 23; ул. Полины Осипенко, 15; ул. Тракторная, 7-а; ул. Песочная, 11; ул. Институтский городок, 6; ул. Ильича, 11; ул. Лакина, 131; ул. Нижняя Дуброва, 39; ул. Тихонравова, 8 и 10; ул. Безыменского, 11 и 18-а; ул. Михалькова, 2.Фото - pxfuel.com