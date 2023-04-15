Во Владимире при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 20 человек.
15 апреля 2023 года в...
Во Владимире при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 20 человек.
15 апреля 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 25.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры. Пожарные проникли в задымленное помещение, и ликвидировали горение имущества и внутренней отделки кухни на площади 5 кв. м.
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуировано 20 человек. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: МЧС по Владимирской области