Ранее Судогодский районный суд постановил снести самовольно возведенный торговый центр на улице Чайковского.

Во Владимире с застройщика незаконного ТЦ «Куб» взыскали 850 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Ранее Судогодский районный суд постановил снести самовольно возведенный торговый центр на улице Чайковского. Однако стройфирма не торопилась демонтировать постройку и даже эксплуатировала объект, получая прибыль.Прокуратура подала иск о взыскании неустойки за неисполнение решения суда. Ответчику назначили астрент в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки, начиная с 19 октября прошлого года. В итоге судебные приставы добились перечисления в бюджет города 850 тысяч рублей.Ход исполнительного производства остается на контроле надзорного ведомства. Прокуроры намерены добиваться сноса ТЦ.