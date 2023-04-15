Во Владимире в микрорайоне Юрьевец благоустроят сквер на улице Всесвятской. Представители...

Во Владимире в микрорайоне Юрьевец благоустроят сквер на улице Всесвятской.Представители администрации и жители микрорайона Юрьевец обсудили проект благоустройства сквера на улице Всесвятской."В сквере планируем поставить детскую площадку, площадку для воркаута и площадку для выгула собак. Также в месте отдыха появятся антивандальные лавочки, выполненные из экологически чистого материала. Кроме того, в сквере установят светодиодные светильники", - сообщил глава города, Дмитрий Наумов.Напомним, что с 15 апреля стартовало голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году.Фото pxfuel.com