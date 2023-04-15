С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184305 владимирцев.

Во Владимирской области 15 апреля выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё по 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, по 3 - в Собинском, Кольчугинском и Гороховецком, по 2 - в Вязниковском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Суздальском, Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Киржачском и Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184305 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51014 заболевших во Владимире, 21838 - в Ковровском районе и 20025 - в Муроме.