На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 — во Владимире7 — в Муромском районе6 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе3 — в Кольчугинском районе1 — в Александровском районе1 — в Юрьев-Польском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе3 — в Собинском районе2 — в Радужном1 — в Киржачском районе3 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 184305 случаев заболевания.Фото pxfuel