Во Владимирской области появился новый способ мошенничества с банковскими картами. Представители...

Во Владимирской области появился новый способ мошенничества с банковскими картами.Представители владимирского отделения Банка России рассказали о новом способе мошенничества с банковскими картами. Кардинг — мошенничество с использованием платёжных карт или их реквизитов, даже не имея доступа к личным данным владельцев.Мошенники звонят клиентам под видом сотрудников банка и сообщают, что с их счёта незаконно пытаются снять средства с помощью QR-кода. Для отмены операции, просят прислать QR-код. На этот обман ведутся пользователи, которые не знают, что сгенерированный банком шифр несёт в себе личные данные и реквизиты.- QR-код - это разновидность штрих-кода, в который можно зашифровать любые данные. В данном случае он фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код, - предупредил Евгений Гаврилюк, эксперт по кибербезопасности отделения Банка России.Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код, напоминают в Банке России.Фото pxfuel.com