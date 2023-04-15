Во Владимирской области размер зарплаты оказался ниже среднего показателя по стране. По данным...

Во Владимирской области размер зарплаты оказался ниже среднего показателя по стране.По данным сайта hh.ru средняя заработная плата владимирцев составила 48 792 рубля – это на целых 16% (9 456 рублей) меньше среднего показателя по стране – 58 248 рублей. На первом месте оказалась Магаданская область, где жители в среднем получают 92 960 рублей. Именно отрыв вперед от среднего показателя по России на 34 712 рублей вывел ее на первую строчку рейтинга.Также hh.ru составили еще один рейтинг уже по регионам ЦФО. В этот раз Москва и Московская область не учитывались. Здесь Владимир, обогнав Ивановскую и Ярославскую области, занял шестое место.Фото - pxfuel.com