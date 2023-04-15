Во Владимирской области в марте 2023 года смертность резко превысила рождаемость. Министерство по...

Во Владимирской области в марте 2023 года смертность резко превысила рождаемость.Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области опубликовало данные по рождаемости и смертности в марте 2023 года.К сожалению, данные неутешительные. Количество умерших превышает число родившихся более, чем в два раза. Всего было зафиксировано 728 актов о рождении и 1731 о смерти.Что касается браков и разводов, то статистика также не радует. В марте 2023 года 491 пара заключили брак, а 504 пары развелись. Напомним, что во Владимирской области за 2022 год 17 пар расторгли брак при наличии 5 детей.Фото www.pxfuel.com