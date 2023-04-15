Жители Владимирской области смогут проголосовать за любимый сквер.
С 15 апреля 2023 года жители 33...
Жители Владимирской области смогут проголосовать за любимый сквер.
С 15 апреля 2023 года жители 33 - го региона смогут проголосовать за любимый сквер на платформе "Городская среда".
Список общественных пространств следующий:
Сквер по улицу Добролюбова
Сквер в районе пересечения ул.Сперанского - ул.Нижняя Дуброва
Сквер в районе дома 89 по ул. Горького
Сквер на ул. Всесвятской в микрорайоне Юрьевец
Сквер в районе дома 205 по ул. Добросельской
Сквер у "Новинки"
Реконструкция исторического центра (ул.Девическая)
Голосование продлится до 31 мая 2023 года. Детальное описание и фотографии проектов можно увидеть на сайте.
Победителей включат в бюджет на следующий год. В этом году благоустройство пройдет на 27 общественных территориях.
Фото: городская администрация