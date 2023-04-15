Жители Владимирской области смогут проголосовать за любимый сквер. С 15 апреля 2023 года жители 33...

Жители Владимирской области смогут проголосовать за любимый сквер.С 15 апреля 2023 года жители 33 - го региона смогут проголосовать за любимый сквер на платформе "Городская среда".Список общественных пространств следующий:Сквер по улицу ДобролюбоваСквер в районе пересечения ул.Сперанского - ул.Нижняя ДуброваСквер в районе дома 89 по ул. ГорькогоСквер на ул. Всесвятской в микрорайоне ЮрьевецСквер в районе дома 205 по ул. ДобросельскойСквер у "Новинки"Реконструкция исторического центра (ул.Девическая)Голосование продлится до 31 мая 2023 года. Детальное описание и фотографии проектов можно увидеть на сайте.Победителей включат в бюджет на следующий год. В этом году благоустройство пройдет на 27 общественных территориях.Фото: городская администрация