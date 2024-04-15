События недели с Дарьей Давыдовой от 14 апреля 2024 года - Уже не такая большая вода. Малые реки...

"События недели" с Дарьей Давыдовой от 14 апреля 2024 года- Уже не такая большая вода. Малые реки заходят в берега, на Клязьме - пик половодья, Ока разольется на "майские".- Кто так строит? Прокуратура взяла на контроль проблемные "недострои": поликлинику в Кольчугине и школу в Покрове.- О развитии спорта вообще и спортивного бильярда - в частности. Владимирскую область посетил министр спорта Олег Матыцин.- Тяни-толкай. Пожарные и журналисты испытали себя на выносливость в областном соревновании по пожарному кроссфиту.- Особый месяц и особый день. Тысячи владимирских мусульман совершили утреннюю молитву по случаю Ураза-Байрам.- Субботник на Сунгире. Во Владимире сотрудники музея-заповедника попытались привести в порядок территорию древней стоянки.