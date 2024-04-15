Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий из бюджета города социально ориентированным НКО на реализацию проектов, которые направлены на решение актуальных соцпроблем. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.Так, в 2024 году владимирские некоммерческие организации получат полтора миллиона. Например, 130 тысяч рублей сможет реализовать общественная организация пенсионеров и инвалидов, чтобы воплотить в жизнь свой проект в честь 80-летия Победы. Столько же получит Союз «Развития Национальных Кадров и Карьеры» со своей работой «Герои земли Владимирской».С полным списком можно ознакомиться .