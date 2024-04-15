Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.

Владислава Афанасьева, 24-летнего поджигателя Белого дома, отправили на два месяца под арест, до 12 июня. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Решение было принято сегодня, 15 апреля, во Фрунзенском районном суде. Дело было рассмотрено в экстренном порядке.Напомним, в субботу, 13 апреля, злоумышленник бросил несколько коктейлей Молотова в здание Правительства Владимирской области и в машину Баранова. Парню грозит лишение свободы до пяти лет по 167 статье.