Активисты «Движения первых» Владимирской области присоединяются к проекту «Благо...

Активисты «Движения первых» Владимирской области присоединяются к проекту «Благо твори».Волонтерские рекорды. Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Благо твори».Школьники из Мурома организовали благотворительную акцию.Они собрали целую коробку пластиковых крышечек. Пластик будет отправлен на переработку.Максим Шурыгин, волонтер:- Из переработанных крышечек могут создаваться различные материалы. Например, пластик. Который широко используется для создания текстильных волокон и упаковок для продуктов питания.