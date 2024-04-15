Активисты «Движения первых» Владимирской области присоединяются к проекту «Благо...
Активисты «Движения первых» Владимирской области присоединяются к проекту «Благо твори».
Волонтерские рекорды. Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Благо твори».
Школьники из Мурома организовали благотворительную акцию.
Они собрали целую коробку пластиковых крышечек. Пластик будет отправлен на переработку.
Максим Шурыгин, волонтер:
- Из переработанных крышечек могут создаваться различные материалы. Например, пластик. Который широко используется для создания текстильных волокон и упаковок для продуктов питания.