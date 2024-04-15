«Чудеса селекции»: владимирцам рассказали про Огурдыню Селекционеров смело можно назвать...

«Чудеса селекции»: владимирцам рассказали про ОгурдынюСелекционеров смело можно назвать волшебниками. И, в отличии от сказочных персонажей, они создают реальные гибриды растений. Об одном из них вам сейчас и расскажут ведущие рубрики «Во саду ли» - Виктория Михеева и Валентина Блинова. Причём, это чудо селекции очень популярно в Италии. А чем мы хуже?- Валентина Васильевна я с настороженностью отношусь к гибридам. Я имею в виду, когда совмещают один фрукт или один овощ или одну ягоду с другими видами. Мы как-то делали с вами программу о таких экзотических растениях, которые, в принципе, в природе существовать не могут, как, например, земляничная дыня. То есть невозможно скрестить коня и трепетную лань, по крайней мере, селекционеры еще не разработали такую методику. Но есть совместимые растения, которые, в принципе, довольно экзотический имеют вид и вкус. И сегодня мы с вами расскажем об Огурдыне.- Наверное, из названия всем понятно - это соединение дыни и огурца. Что это за овощ такой интересной, и вообще, стоит ли его выращивать? Ответ –да! Причем, он получен от лучших сортов огурца и от лучших сортов дыни. Самые ранние, чтобы успели вызреть плоды. Опыт выращивания Огурдыни в нашей владимирской области уже имеется. Выращивают наши юннаты в одной из владимирских школ. Не один год они испытывают разные сорта Огурдыни и потом угощают различными блюдами из этого экзотического растения.- Чем интересна Огурдыня?- У нее меняется и цвет, и форма плода, и вкус, и аромат в течение всего периода выращивания. Молодые, пока плоды пахнут, как огурцы, и вкус имеют больше огуречный, а потом, - по мере созревания, - приобретают дынные качества или же апельсиново-медовый, или банановый оттенок вкуса. Детям нравится, особенно, - если приготовить варенье, цукаты, джемы, компоты и повидло. Вялить даже можно, когда самые лучшие сорта скрещивают. Если лучшие экземпляры вырастают. А если не очень хороший сорт скрестили, тогда качество уже немножечко не то. Сорта: Банановая, Ананасовая, Карамель, Конфетная, Новинка, Физана, Александрия, Улучшенная, Особая, Зеленая, Белая...выбор большой. Растения очень мощные, плоды у них в хороших условиях вырастают от 30 до 50 сантиметров. Но если вы хотите солить, мариновать и квасить, как огурцы, то нельзя выращивать до таких размеров. А если, как дыню, - они же на торпеду похожи, - тогда придется подольше ждать. Но где-то в августе мы можем ждать высокой урожайности и скороспелости. Ну, где-то полтора-два месяца от всходов до плодов. И спанбондом укрывать, а когда тепло, тогда можно открывать, чтобы насекомые переопыляли. А вот, когда чуть похолоднее, — накрывать, потому, что это растения тыквенные, а как и все тыквенные - она тепло любит. Нужно где-то выше 24 градусов температуру, но не выше 30. Это плохо, там могут завязи опадать. Здесь нужно соблюдать все правила, как выращивать, почва плодородная, рыхлая, потому что корневая система слабая, как у огурца. Она нуждается всегда в поливе, но нельзя заливать. Хорош, конечно, капельный полив, и при этом мульчировать сверху сеном, соломой, травой. Требуется на первом этапе много воды, а мульча сохраняет влагу. Оставить можно прямо по земле ползти, как и тыква, можно подвязывать на опору.- Вы сказали, что это гибрид. Пакетики с семенами, я посмотрела, - не так дешево стоят. Можно ли брать семена из выращенных плодов потом, как мы берем из кабачка. И выращивать в следующие годы?- Можно взять. Будете смотреть, что у вас вырастет, но нужно регулировать плодоношение, потому что если много плодов оставить, - они не вызреют. Рекомендуют над пятым листом прищипнуть и боковые побеги над седьмым-восьмым. Но оставить 3-5 плодов. Они же все-таки большие вырастают, больше, чем огурец. И пересаживать осторожно. Если вы хотите не в открытый грунт сразу сажать, - лучше рассадой, за месяц до высадки на грядку - в открытый грунт. Торфяной горшочек лучше всего подойдет, тут корневая система «не ранится» совершенно, и она приживается лучше, потому что самую уязвимую часть корневой системы надо беречь при пересадке. Но, наверное, так у любых растений, - надо с осторожностью к корневой системе относиться. Если уже получились плоды, вызрели, - можно попробовать их хранить. Хранятся долго, до 50 дней при температуре 0 градусов в подвале. Подкормки обычные для Огурдыни. И болезни те, что у огурца и дыни. То есть: сывороткой молочной от мучнистой росы можно опрыскивать, хозяйственным мылом, можно фитоспорин добавлять и коровяк растворенный. Если вы хотите удивить себя, своих соседей, родных и близких, - то я рекомендую вам вырастить Огурдыню. Смотрится довольно необычно и, главное, - это можно есть.А в Испании вывели новый вид овоща - Цуккиоло. Это результат скрещивания цуккини с тем же огурцом. Сейчас известны 3 сорта плодов - белый, зеленый и желтый. Их хоть в салат , хоть на горячий гарнир. Пока это для нас диковинка. Что ж, подождём. Может, через пару лет Цуккиоло будет обыденным овощем и на российских дачах.Из передачи "Во саду ли, в огороде" Радио России-ВладимирФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений