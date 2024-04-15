Директорам пяти школ в Судогодском районе внесены представления за нарушения в учебном процессе В...

Директорам пяти школ в Судогодском районе внесены представления за нарушения в учебном процессеВ школах Судогодского района проведена проверка.Так, в МБОУ «Краснокустовская основная общеобразовательная школа» в качестве основания для постановки на внутришкольный учет предусмотрено представление социального педагога и педагога-психолога, которых фактически в школе нет более 5 лет.В Головинской средней общеобразовательной школе не ведётся учет подростков, пропускающих занятия, в том числе без уважительной причины, соответственно, необходимая работа с данной категорией учащихся не ведется.В Муромцевской школе отсутствует "Программа по профилактике правонарушений".В результате проверки прокуратурой района директорам пяти школ района внесены представления."Кроме того, законом предусмотрено обязательное проведение индивидуально-профилактической работы с определёнными категориями несовершеннолетних.Вопреки данным нормам законодательства в ряде школ Судогодского района в Положениях о внутришкольном учете несовершеннолетних и Положениях о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусматривается неполный перечень категорий лиц, с которыми проводится профилактическая работа", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.К примеру, Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних в МБОУ «Вяткинская средняя общеобразовательная школа» не предусматривает проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности;Прокуратурой района директорам школ внесено 11 протестов на отдельные положения внутришкольных нормативно-правовых актов.Прокуратурой выявлены нарушения порядка взаимодействия и обмена информацией между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с чем внесено представление начальнику ОМВД России по Судогодскому району.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com