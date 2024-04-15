На пожаре в пятиэтажке в Добром пострадали два человека. Из-за возгорания пришлось эвакуировать жителей. Огонь вспыхнул в многоквартирном жилом доме №5а на улице Соколова-Соколенка ранним

На пожаре в пятиэтажке в Добром пострадали два человека. Из-за возгорания пришлось эвакуировать жителей. Огонь вспыхнул в многоквартирном жилом доме №5а на улице Соколова-Соколенка ранним утром 14 числа. Звонок в МЧС поступил в 04:47. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, ликвидировали пожар на площади 21 кв.м. В результате пожара,