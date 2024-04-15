Информацию об этом распространило региональное Министерство здравоохранения.

Главврач владимирского Областного перинатального центра Надежда Туманова передумала увольняться. Информацию об этом распространило региональное Министерство здравоохранения.Ранее главный врач ОПЦ написал заявление по собственному желанию, но тогда в Минздраве отметили, что ещё есть вероятность того, что женщина продолжит трудиться на своей должности. Были мнения, что Надежда Геннадьевна приняла такое решение после смерти роженицы 8 марта этого года.