Гости студии Радио России Владимир в эфире программы Ваше Право рассказали, когда нужно...

Гости студии "Радио России Владимир" в эфире программы "Ваше Право" рассказали, когда нужно заполнять декларацию о доходахВ регионе продолжается декларационная кампания. До начала мая владимирцам нужно отчитаться перед налоговой о доходах за прошлый год. Каких именно? Правда ли, что налог взимается даже с лотерейных выигрышей?Начальник отдела оказания государственных услуг УФНС по Владимирской области Елена Молева и начальник отдела камерального контроля НДФЛ Кира Матвеева рассказали, когда нужно заполнять декларацию о доходах