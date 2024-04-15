Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

За две недели месячника чистоты из Владимира вывезено 247 тонн мусора. В общей сложности убрано уже более 250 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Начиная с 1 апреля, в благоустройстве города приняло участие более 4600 человек из 395 организаций. Было задействовано 110 единиц техники.Отходы убираются везде – во дворах, на тротуарах, в парках и скверах. Также внимание уделяется оставшемуся после зимы песку.