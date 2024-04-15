В Вязниковском районе неизвестные выбросили огромные мешки, набитые хлебом. Возмущенные очевидцы выложили фотографии в группу ВК «Подслушано Вязники». На кадрах видны неровные булки, масло
<a href="https://33live.ru/novosti/15-04-2024-kladbishhe-xleba-v-vyaznikovskom-rajone-vybrosili-ogromnye-meshki-s-bulkami-i-testom.html" target="_blank">Кладбище хлеба: в Вязниковском районе выбросили огромные мешки с булками и тестом</a> - В Вязниковском районе неизвестные выбросили огромные мешки, набитые хлебом. Возмущенные очевидцы выложили фотографии в группу ВК «Подслушано Вязники». На кадрах видны неровные булки, масло
[url=https://33live.ru/novosti/15-04-2024-kladbishhe-xleba-v-vyaznikovskom-rajone-vybrosili-ogromnye-meshki-s-bulkami-i-testom.html]Кладбище хлеба: в Вязниковском районе выбросили огромные мешки с булками и тестом[/url] - В Вязниковском районе неизвестные выбросили огромные мешки, набитые хлебом. Возмущенные очевидцы выложили фотографии в группу ВК «Подслушано Вязники». На кадрах видны неровные булки, масло