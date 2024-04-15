В Вязниковском районе неизвестные выбросили огромные мешки, набитые хлебом. Возмущенные очевидцы выложили фотографии в группу ВК «Подслушано Вязники». На кадрах видны неровные булки, масло

В Вязниковском районе неизвестные выбросили огромные мешки, набитые хлебом. Возмущенные очевидцы выложили фотографии в группу ВК «Подслушано Вязники». На кадрах видны неровные булки, масло и сырое засохшее тесто. Неожиданную находку обнаружили посетители кладбища Комары, которое располагается недалеко от деревни Большевысоково. Люди увидели белые мешки у дороги и разбросанный хлеб. Из поста в ВК Ездили сегодня