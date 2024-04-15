Мужчина, пытавшийся поджечь здание Правительства во Владимире, останется под стражей до...

Мужчина, пытавшийся поджечь здание Правительства во Владимире, останется под стражей до июня24-летний Владислав Афанасьев, забросавший в эти выходные здание областной администрации бутылками с зажигательной смесью, останется под стражей до середины июня. Меру пресечения вынесли сегодня, во Фрунзенском суде Владимира.Несколько взрывов прозвучали у здания Белого дома в эту субботу. В результате поврежден один частный автомобиль на парковке, служебную машину правительства удалось спасти водителю. В результате инцидента никто не пострадал. Кроме самого злоумышленника. По сообщению телеграм-канала МЭШ, он пытался покончить с собой во время задержания - владимирец брызнул себе в рот перцовым баллончиком.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ и Росгвардии. Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, вероятно, на преступление мужчину спровоцировали мошенники (предположительно, украинского ЦИПСО).Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Максимальный срок заключения по ней - пять лет."- Почему вы это...- Я не буду говорить...- Скажите, пожалуйста, почему вы это сделали? Какие вы эмоции испытали? Кто с вами связался?..."