На обновление центрального водозабора в Петушинском районе выделили 150 миллионов...

На обновление центрального водозабора в Петушинском районе выделили 150 миллионов рублейСотрудники прокуратуры ознакомились с ходом реконструкции центрального водозабора в Петушинском районе в рамках федерального проекта "Чистая вода".В обновлении объект нуждался давно, на его модернизацию выделили 150 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.Уложиться в срок первый подрядчик не смог, дойдя до готовности объекта в 40%.Теперь отвечать за реконструкцию водозабора будет новая подрядная организация, в работу от предыдущей компании она принимает 2 скважины. Так же подрядчик должен будет демонтировать водонапорную башню.Василий Сигаев, прокурор Петушинского района:- В настоящий момент виновные работники привлечены к дисциплинарной ответственности, вместе с тем, непосредственно, - организация подрядчика, вопрос о ее ответственности решается. Вопрос осложнен тем, что подрядчик оспаривает в суде сам факт расторжения контракта. Мы этот вопрос решим, и подрядчик будет привлечен к административной ответственности.