Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Владимир».

На стройплощадке ЖК «Поколение» на улице Северной во Владимире упал башенный кран. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Владимир».По предварительным данным, конструкция рухнула в тот момент, когда рабочие собирались разбирать спецтехнику. В секунду один из элементов перевесил, и кран упал, едва не убив одного из сотрудников.Кстати, застройщик именно этого жилого комплекса сейчас через суд добивается банкротства. По стройке уже заведено несколько уголовных дел.