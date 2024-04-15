Раймонд Паулс, имеющий в послужном списке множество хитов для Аллы Пугачевой, рассказал о сложных отношениях с певицей. Сотрудничество между ними было насыщенным творческими успехами, но также омрачено конфликтами и недопониманиями.

Раймонд Паулс, имеющий в послужном списке множество хитов для Аллы Пугачевой, рассказал о сложных отношениях с певицей. Сотрудничество между ними было насыщенным творческими успехами, но также омрачено конфликтами и недопониманиями.Паулс признался, что не все было гладко в их совместной работе. Он отметил, что несмотря на внешний успех и популярность песен, написанных им для Пугачевой, между ними случались серьезные разногласия. Композитор упомянул ситуацию, когда Алла Пугачева не пригласила его на свои концерты в Риге, несмотря на то, что исполняла его хиты.Из-за сложного характера певицы на небосводе зажглась звезда Лаймы Вайкуле, которая стала успешной артисткой благодаря поддержке и творчеству Паулса. В одной из песен, написанных композитором и поэтом Ильей Резником для Пугачевой, возник спор из-за толкования текста, что привело к скандалу.Паулс и Резник решили объявить бойкот Пугачевой и предложить песню Лайме Вайкуле. Это решение принесло им огромный успех и деньги, так как Вайкуле стала исполнять эту песню на бис во время своих выступлений. Несмотря на все разногласия и обиды в прошлом, Паулс заявил, что с годами он забыл все обиды и признал, что Алла Пугачева была неповторимой на сцене.Сегодня Алла Пугачева отмечает свое 75-летие, и несмотря на сложные отношения в прошлом, ее вклад в мировую музыкальную культуру остается значительным. Раймонд Паулс выразил свое понимание и принятие прошлых событий, подчеркнув, что каждый остается самим собой, несмотря на все разногласия и сложности.