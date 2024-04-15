Дорожные работы ведутся в двух районах.

Дорожники приступили к обновлению дорожной разметки на маршрутах Владимир – Муром – Арзамас и Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский. Согласно информации от ГБУ "Владупрадор" от 15 апреля, работы проводятся с использованием термопластика, который является одним из самых долговечных материалов.Такая разметка отлично выдерживает погодные условия и высокие нагрузки, ее легко заметить и такая разметка может быть быстро нанесена. Это позволяет быстро обновить дороги.