Смотрите Вести в 9 утра: семимесячному малышу смогли помочь только в Областном центре...
Смотрите "Вести" в 9 утра: семимесячному малышу смогли помочь только в Областном центре спецмедпомощи
Бескультурный слой
- Стоянка древнего человека чуть не превратилась в свалку современного. Как прошёл первый субботник на Сунгире?
Путь спасения
- Смогли помочь только в Областном центре спецмедпомощи. Что случилось с семимесячным малышом из Кабардино-Балкарии?
Ищу тебя
- Встреча работодателей с соискателями. В областном центре - Всероссийская ярмарка трудоустройства.