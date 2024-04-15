Смотрите Вести в 9 утра: семимесячному малышу смогли помочь только в Областном центре...

Смотрите "Вести" в 9 утра: семимесячному малышу смогли помочь только в Областном центре спецмедпомощиБескультурный слой- Стоянка древнего человека чуть не превратилась в свалку современного. Как прошёл первый субботник на Сунгире?Путь спасения- Смогли помочь только в Областном центре спецмедпомощи. Что случилось с семимесячным малышом из Кабардино-Балкарии?Ищу тебя- Встреча работодателей с соискателями. В областном центре - Всероссийская ярмарка трудоустройства.