Советская система обучения: во Владимире появилась семейная школа Это случилось, благодаря...

"Советская система обучения": во Владимире появилась семейная школаЭто случилось, благодаря инициативе родителей, уверенных, что одной из лучших в мире была и остается советская система обучения. Подробнее - Ангелина Свищ."- С помощью этого шприца мы попробуем с вами создать....- Вакуум- Какой ты у меня умный!"Освоение космоса и его покорители. Сложная тема даже для взрослого, но вот ученики семейной школы имени Гагарина историю русского космоса знают на отлично. А еще проводят космические опыты. Татьяна Петровна Перцулиани говорит, главное в образовании - любовь, развитие личности ребенка.Татьяна Перцулиани, учитель начальных классов семейной школы им Ю.А. Гагарина:- Это философский вопрос: Ребенок - это пустой сосуд, который надо наполнить, или факел, который нужно зажечь? Я каждый раз убеждаюсь в том, что дети и учитель - это сообщающиеся сосуды. Я - им, они - мне.Каждое утро начинается с урока бодрости на свежем воздухе. Затем на общем кругу школьники и преподаватели настраивают друг друга на предстоящий учебный день. Распределяют дежурства по классам и столовой, дети заполняют дневники наблюдения за природой, вместе с учителями готовятся к праздникам. Один из главных в школе Гагарина, разумеется, - День космонавтики. Затем - уроки по расписанию.Ирина Кочнева, организатор семейной школы им Ю.А. Гагарина:- Образование для нас - это, прежде всего, - здоровье, воспитание и обучение. Именно в такой последовательности, именно в таких приоритетах. Поэтому у нас учебный процесс построен с элементами "здоровьесбережения" Владимира Филипповича Базарного.В семейной школе ребята на уроках и сидят, и стоят, и пишут пером. "Чтобы мышцы не дремали, а мозги не прокисали".Методика, разработанная еще советскими учеными, позволяет не только сохранить физическое и эмоциональное здоровье школьников, но и приумножить его, говорят учителя.И они, и родители уверены - советская система образования была одной из лучших в мире. Даже учебники в школе - тех времен, только переизданные. По таким материалам училось поколение, покорившее космос.Мария Карпова, организатор семейной школы им Ю.А. Гагарина:- Семейная школа - это объединение родителей. Все дети у нас находятся на семейном обучении, и родители объединились, они объединили свои ресурсы, финансовые, временные, свои связи для того, чтобы организовать детям полноценный учебный процесс.Сейчас в школе обучаются 18 детей в первом и втором классах. Учитель может уделить внимание каждому. Платон второй год ходит в школу с большим удовольствием.Платон, учащийся семейной школы им Ю.А. Гагарина:- У меня их два: арифметика и родная речь.- А почему?- Потому что арифметика мне нравится, там вычитание, сложение мне нравится, и читать мне тоже нравится.Каждый класс оснащен эко-панно. На нем разворачивается сюжет урока. Еще одна особенность - учебный материал располагается по периметру класса на стенах. Это отличная тренировка - зрения, памяти и ума.В сентябре семейная школа готовится принять новых учеников. Будущих покорителей космических вершин знаний.Ангелина Свищ, Андрей Беляков "Вести-Владимир".