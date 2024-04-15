Дети из школьного лесничества, функционирующего на базе «Точки роста» школы №1 Суздаля, приняли участие в акции «Птичье новоселье».

Дети из школьного лесничества, функционирующего на базе «Точки роста» школы №1 Суздаля, приняли участие в акции «Птичье новоселье». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие приурочивалось к Международному Дню Птиц. Под руководством сотрудника Суздальского лесничества Валерия Агеева школьники смастерили и повесили новые скворечники.«Экологическое воспитание - важное направление национального проекта «Экология», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.