Считаете себя знатоком и большим любителем советских фильмов? Тогда вы наверняка сможете продолжить каждую из десяти фраз, которые произносили герои киноклассики.
Считаете себя знатоком и большим любителем советских фильмов? Тогда вы наверняка сможете продолжить каждую из десяти фраз, которые произносили герои киноклассики.
1. А в тюрьме сейчас ужин...
А) Пюре с котлетой
Б) Жареная картошка
В) Макароны
2. Цель приезда? — Этнографическая экспедиция
А) Вот ключи от вашего номера.
Б) На конференцию по компьютерным технологиям?
В) Понятно. Нефть ищете?"
3. А идите вы…
А) В красный уголок!
Б) В серверную!
В) В бухгалтерию!
4. Садитесь, пожалуйста!
А) Спасибо, я пешком постою.
Б) Меня друг в такси ждет.
В) Ларису Ивановну хочу.
5. Как говорит наш любимый шеф: "Если человек идиот, то…"
А) Это ненадолго.
Б) Это навсегда.
В) Это надолго.
6. У меня вот тоже один такой был – крылья сделал…
А) С кремлевской стены скинули, а он не полетел.
Б) На кол посадили, пущай полетает.
В) Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.
7. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод…
А) А на мясокомбинат нет?
Б) А на ликеро-водочный нет?
В) А на песчаный карьер нет?
8. Вот спасибо, хорошо, положите на…
А) Сервант.
Б) Комод.
В) Трюмо.
Правильные ответы (проверьте себя):
1. — В) Макароны
2. — Б) На конференцию по компьютерным технологиям?
3. — В) В бухгалтерию!
4. — А) Спасибо, я пешком постою.
5. — В) Это надолго.
6. — В) Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.
7. — Б) А на ликеро-водочный нет?
8. — Б) Комод.