Считаете себя знатоком и большим любителем советских фильмов? Тогда вы наверняка сможете продолжить каждую из десяти фраз, которые произносили герои киноклассики.

Считаете себя знатоком и большим любителем советских фильмов? Тогда вы наверняка сможете продолжить каждую из десяти фраз, которые произносили герои киноклассики.1. А в тюрьме сейчас ужин...А) Пюре с котлетойБ) Жареная картошкаВ) Макароны2. Цель приезда? — Этнографическая экспедицияА) Вот ключи от вашего номера.Б) На конференцию по компьютерным технологиям?В) Понятно. Нефть ищете?"3. А идите вы…А) В красный уголок!Б) В серверную!В) В бухгалтерию!4. Садитесь, пожалуйста!А) Спасибо, я пешком постою.Б) Меня друг в такси ждет.В) Ларису Ивановну хочу.5. Как говорит наш любимый шеф: "Если человек идиот, то…"А) Это ненадолго.Б) Это навсегда.В) Это надолго.6. У меня вот тоже один такой был – крылья сделал…А) С кремлевской стены скинули, а он не полетел.Б) На кол посадили, пущай полетает.В) Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.7. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод…А) А на мясокомбинат нет?Б) А на ликеро-водочный нет?В) А на песчаный карьер нет?8. Вот спасибо, хорошо, положите на…А) Сервант.Б) Комод.В) Трюмо.Правильные ответы (проверьте себя):1. — В) Макароны2. — Б) На конференцию по компьютерным технологиям?3. — В) В бухгалтерию!4. — А) Спасибо, я пешком постою.5. — В) Это надолго.6. — В) Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.7. — Б) А на ликеро-водочный нет?8. — Б) Комод.