Об этом сообщает Mash.

В администрацию Владимира неизвестный кинул несколько коктейлей Молотова. Об этом сообщает Mash.Так, сегодня, 13 апреля, пользователи социальных сетей жаловались на шумы около Белого дома. Кто-то подумал на ПВО, кто-то на теракт. Также люди сообщают о большом скоплении пожарных машин около здания.«Было слышно 3 хлопка с разницей секунд 40, страшновато, если честно», — рассказали местные жители.В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в 15:49 на телефон диспетчера поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Площадь горения составила три квадратных метра, на данный момент пожар потушен, его тушили семь человек личного состава.