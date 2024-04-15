Трава загорелась рядом с деревней Гатиха Камешковского района 13 апреля ночью. Спасателям сообщили о пожаре в 23:30, рассказали в пресс-службе владимирского РОССОЮЗСПАСа. Огонь

Трава загорелась рядом с деревней Гатиха Камешковского района 13 апреля ночью. Спасателям сообщили о пожаре в 23:30, рассказали в пресс-службе владимирского РОССОЮЗСПАСа. Огонь распространился на площадь 25 квадратных метров. Пламя тушили с помощью противопожарных ранцев. Это резиновая емкость для воды с гидропультом, надевается на спину как рюкзак. Очень эффективен для тушения ландшафтных пожаров. Ранее в Александровском