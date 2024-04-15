В городе Кольчугино «Владимиртеплогаз»обязали лицензировать опасные производственные объекты В...

В городе Кольчугино «Владимиртеплогаз»обязали лицензировать опасные производственные объектыВ результате прокурорской проверки установлено, что на территории Кольчугинского района расположены сети теплоснабжения и котельные в с. Большое Кузьминское, пос. Металлист, д. Павловка, и пос. Раздолье, а также на ул. поселок Лесосплава и ул. Луговая в городе Кольчугино.В ноябре 2023 года данные объекты на обслуживание переданы ООО «Владимиртеплогаз» (ранее эксплуатировавшиеся МУП «КольчугТеплоэнерго»). Однако лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в Центральном управлении Ростехнадзора не переоформлена, необходимые изменения в реестр указанных объектов не внесены."Мероприятия, необходимые для прохождения процедуры лицензирования (проверка готовности паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, получение заключений экспертиз промышленной безопасности, разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и пр.), ООО «Владимиртеплогаз» вплоть до настоящего момента не завершены, что создает как риск возникновения чрезвычайных ситуаций, так и неполучения муниципальным образованием паспорта готовности к отопительному сезону", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Необходимо отметить, что авария на котельной по улице поселка Лесосплава в городе Кольчугино в текущем году стала причиной длительного прекращения подачи тепла жителям муниципального образования.В итоге суд направлено исковое заявление об обязании ООО «Владимиртеплогаз» провести процедуру лицензирования опасных производственных объектов, которое удовлетворено.В настоящий момент ресурсоснабжающей организацией принимаются меры по проведению необходимых мероприятий для переоформления лицензии.Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры