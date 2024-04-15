В городе Кольчугино «Владимиртеплогаз»обязали лицензировать опасные производственные объекты
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В городе Кольчугино «Владимиртеплогаз»обязали лицензировать опасные производственные объекты
В результате прокурорской проверки установлено, что на территории Кольчугинского района расположены сети теплоснабжения и котельные в с. Большое Кузьминское, пос. Металлист, д. Павловка, и пос. Раздолье, а также на ул. поселок Лесосплава и ул. Луговая в городе Кольчугино.
В ноябре 2023 года данные объекты на обслуживание переданы ООО «Владимиртеплогаз» (ранее эксплуатировавшиеся МУП «КольчугТеплоэнерго»). Однако лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в Центральном управлении Ростехнадзора не переоформлена, необходимые изменения в реестр указанных объектов не внесены.
"Мероприятия, необходимые для прохождения процедуры лицензирования (проверка готовности паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, получение заключений экспертиз промышленной безопасности, разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и пр.), ООО «Владимиртеплогаз» вплоть до настоящего момента не завершены, что создает как риск возникновения чрезвычайных ситуаций, так и неполучения муниципальным образованием паспорта готовности к отопительному сезону", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Необходимо отметить, что авария на котельной по улице поселка Лесосплава в городе Кольчугино в текущем году стала причиной длительного прекращения подачи тепла жителям муниципального образования.
В итоге суд направлено исковое заявление об обязании ООО «Владимиртеплогаз» провести процедуру лицензирования опасных производственных объектов, которое удовлетворено.
В настоящий момент ресурсоснабжающей организацией принимаются меры по проведению необходимых мероприятий для переоформления лицензии.
Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры