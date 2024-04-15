В воскресенье, 14 апреля, в селе Колпь Гусь-Хрустального района сгорел частный дом.

В воскресенье, 14 апреля, в селе Колпь Гусь-Хрустального района сгорел частный дом. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по 33-му региону.Инцидент произошёл на улице Центральной. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.05, и на место немедленно выдвинулись огнеборцы. Пожар тушили 7 сотрудников МЧС на трёх машинах. Кроме того, на помощь пришли 10 волонтёров.Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. О людях, пострадавших в результате ЧП, не сообщается.