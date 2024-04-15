Серого журавля встретили на Урсовом болоте в Камешковском районе. Краснокнижную птицу на видео снял сотрудник единой дирекции особо охраняемых зон Владимирской области М. Сергеев. Ему

Серого журавля встретили на Урсовом болоте в Камешковском районе. Краснокнижную птицу на видео снял сотрудник единой дирекции особо охраняемых зон Владимирской области М. Сергеев. Ему удалось подобраться к журавлю близко. Птица его не заметила и продолжила заниматься своими делами и токовать. Журавль занесен в Красную книгу Владимирской области в третьей категории (редкий вид). Эти птицы