В Меленках вынесен приговор работнику юридической фирмы, похитившему у клиентов более трёх...

В Меленках вынесен приговор работнику юридической фирмы, похитившему у клиентов более трёх миллионов рублейМеленковским районным судом вынесен приговор в отношении жителя города Мурома.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, осужденный, являясь работником юридической фирмы заключил с тремя жителями города Мурома договоры на оказание юридической помощи, в действительности оказывать такую помощь не собирался.Во исполнение договоров потерпевшими передано ему более 700 тысяч рублей.Кроме того, ещё одной клиентке фирмы услуги, связанные с принятием наследства и достоверно зная о том, что в ближайшее время ей будет передана крупная сумма денег, злоумышленник получил от потерпевшей по договору займа 2,5 млн рублей, которые не вернул, а наличие долговых обязательств отрицал.От имени другой клиентки мужчина изготовил расписку о получении от него в долг 3,5 млн рублей, а затем обратился с исковым заявлением в Меленковский районный суд с требованием о взыскании с женщины указанных денежных средств. Однако он не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.Виновному назначено 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений