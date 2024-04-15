Об этом рассказали депутаты регионального Законодательного собрания.

В меню владимирских школ могут добавить пельмени и сырники. Об этом рассказали депутаты регионального Законодательного собрания.Такие выводы были сделаны после очередных проверок школьных завтраков и обедов. Была опробована еда в 94 школах и 16 колледжах Владимирской области, опрошено около четырёх тысяч обучающихся.Было сделано несколько выводов: полуфабрикаты готовятся по-минимуму, питание в целом нормальное, а в школах, где питание контролируют родительские советы, ситуация лучше. Таким образом, парламентарии оценили еду на «четвёрку».Среди тех просьб, что оставили школьники, было открытие буфета с пирожками, добавление в меню пельменей и сырников, а также увеличение в рацион фруктов и овощей.