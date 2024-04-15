В Муроме главный инженер управляющей компании предстанет перед судом за нарушения требований охраны...

В Муроме главный инженер управляющей компании предстанет перед судом за нарушения требований охраны трудаЗавершено расследование уголовного дела по обвинению главного инженера управляющей компании в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Следствием установлено, что в январе 2024 года главный инженер управляющей компании, занимался обслуживанием многоквартирных домов в городе Муроме. Он знал о неудовлетворительном состоянии межэтажных и чердачных перекрытий в одном из обслуживаемых домов в результате неоднократных протечек крыши.Однако при проведении подчиненными на чердаке этого дома работ по утеплению труб не обеспечил сооружение временного настила на балках перекрытий.В результате плотник организации провалился в расположенную ниже квартиру, получив при этом серьезные травмы."Следователем СК проведены допросы сотрудников управляющей компании и жильцов дома, судебная медицинская экспертиза, осмотрены соответствующие помещения дома, а также изъятая служебная и иная документация", - отметили в Следственном комитете Владимирской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области