В Муроме 53-летнего главинженера управкомпании обвиняют в том, что по его вине пострадал рабочий. Инженер знал о том, в каком состоянии находятся межэтажные и чердачные перекрытия в одном из

В Муроме 53-летнего главинженера управкомпании обвиняют в том, что по его вине пострадал рабочий. Инженер знал о том, в каком состоянии находятся межэтажные и чердачные перекрытия в одном из домов, но все равно отправил туда плотника. В итоге под мужчиной провалился пол. Как сообщили в пресс-службе Следкома, это произошло в январе 2024 года. Нужно было