Сотрудник муромской юркомпании получил 7 лет исправительной колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что обманул клиентов на более чем 3 200 000 рублей. Юриста судили за мошенничество с
<a href="https://33live.ru/novosti/15-04-2024-v-murome-yurist-obmanuvshij-klientov-na-3-200-000-rublej-otpravitsya-v-koloniyu-na-7-let.html" target="_blank">В Муроме юрист, обманувший клиентов на 3 200 000 рублей, отправится в колонию на 7 лет</a> - Сотрудник муромской юркомпании получил 7 лет исправительной колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что обманул клиентов на более чем 3 200 000 рублей. Юриста судили за мошенничество с
[url=https://33live.ru/novosti/15-04-2024-v-murome-yurist-obmanuvshij-klientov-na-3-200-000-rublej-otpravitsya-v-koloniyu-na-7-let.html]В Муроме юрист, обманувший клиентов на 3 200 000 рублей, отправится в колонию на 7 лет[/url] - Сотрудник муромской юркомпании получил 7 лет исправительной колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что обманул клиентов на более чем 3 200 000 рублей. Юриста судили за мошенничество с