Сотрудник муромской юркомпании получил 7 лет исправительной колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что обманул клиентов на более чем 3 200 000 рублей. Юриста судили за мошенничество с

Сотрудник муромской юркомпании получил 7 лет исправительной колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что обманул клиентов на более чем 3 200 000 рублей. Юриста судили за мошенничество с причинением значительного ущерба и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Приговор в законную силу пока не вступил. Мошенник работал в ООО ЮК