Об этом рассказали сотрудники регионального Министерства безопасности.

УАЗ ушёл под воду недалеко от села Благовещенского в Муромском районе. Об этом рассказали сотрудники регионального Министерства безопасности.Инцидент произошёл на озере Линюха, на место на мотолодке выезжали представители местной спасательной станции АСС. Обошлось без пострадавших.В ведомстве предупреждают жителей региона – во время паводка легко недооценить глубину водоёма или же не заметить промоину, поэтому даже хорошо знакомые дороги могут представлять опасность.