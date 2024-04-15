В Радужном хотят организовать Семейные занятия боксом Отличное проведение совместного досуга и,...

В Радужном хотят организовать "Семейные занятия боксом"Отличное проведение совместного досуга и, главное, - полезное. О тех, для кого бокс не просто спорт - Федор Лалакин.Разум, сила, честь. В трех словах - своеобразный девиз секции бокса Детско-юношеской спортивной школы города Радужный в здании молодежного спортивно-досугового центра "Отражение". Ребята активно тренируются под руководством опытных мастеров своего дела.Бокс - больше чем спорт, это настоящее искусство, - говорят наставники.Олег Броздняков, тренер:- Бокс сам по себе, как я считаю, - это не спорт...это искусство ведения боя во-первых, плюс, как я сказал, все должно с дисциплины начинаться. Он дисциплинирует, вырабатывает характер. Как я всегда говорю, - бокс учит не бить, а держать удар. То есть, когда слишком тяжело, - все равно делай шаг вперед, в любом случае.К каждому спортсмену индивидуальный подход. Тренер говорит: кроме скорости и ловкости важно, чтобы боксер был личностью. Тренируются все в команде, но на ринге ты один на один с противником.Степан Мокроусов, тренер:- Бокс воспитывает характер мальчишек, дисциплинирует их, то есть - боксом на самом деле полезно заниматься...Характер здесь закаляется, проявляется "спортивная злость" - это хорошее качество.Ярослав победитель и призер многих областных соревнований, боксом увлекся с детства. Тренироваться под руководством отца - двойная ответственность. Поблажек ждать не приходится.Ярослав Броздняков:- Для меня бокс - это как вторая жизнь. Он дает силы, мотивацию, тренирует характер, мужество, - это очень помогает в жизни...Ездил на многие соревнования: в Вязники, в Ковров, почти везде выиграл, мне очень нравится заниматься и ездить на соревнования, всегда очень интересно.Заниматься боксом полезно не только тем, кто хочет связать жизнь с этим видом спорта, но и просто для общего развития. Эмилия, например, тренируется, чтобы в будущем уметь постоять за себя вне ринга.Эмилия:- Просто хочу - для себя. Я думаю, если, допустим, кто-то ко мне пристанет, чтобы я сразу могла что-то ему сделать.Секция продолжает активно развиваться, спортсмены готовятся к международным соревнованиям. Записаться в группу может любой, было бы желание.В планах открыть занятия по семейному боксу, где дети, вместе с родителями, - смогут заниматься спортом и активно проводить время.Федор Лалакин, Илья Хлудов "Вести-Владимир".