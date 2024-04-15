Владимирцам рассказали, как выбрать качественное растительное молоко В проекте Роспотребнадзора...

Владимирцам рассказали, как выбрать качественное растительное молокоВ проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о преимуществах растительного молока.Люди выбирают растительное молоко по ряду причин: отказ от употребления животных продуктов, соблюдение религиозных постов, лактазная недостаточность, аллергия на белки молока и так далее.Растительный напиток – это выжимка из орехов, злаков или семян с водой, которую при промышленном производстве могут дополнять солью, сахаром, растительными маслами и ароматными добавками (ванилью или корицей).Самые популярные из них: овсяное, рисовое, миндальное, кокосовое, соевое молоко, а также из фундука, кешью, кунжута и кедровых орехов. Иными словами, разнообразие — поражает.В растительных напитках процент жирности значительно ниже, чем в натуральном молоко. Исключение — кокосовое, так как у некоторых производителей его жирность может достигать 18-19 г на 100 г напитка. При этом молоко из орехов более богато белком, чем напиток из овса или риса.Качественный растительный напиток должен быть обогащен кальцием, витамином В12 и витамином D. Внимательно смотрите на состав.Выбирайте напитки, в которых отсутствует добавленный сахар. А если в растительные напитки добавлена соль, выбирайте те, где она йодированная.Растительные напитки – оптимальный выбор для пациентов с непереносимостью лактозы и аллергией на животное молоко. При строгом веганском рационе может наблюдаться дефицит этих витаминов. И если полностью исключить из рациона животное молоко, нужно обязательно добавить в него зеленые листовые овощи, бобовые, миндаль и семена кунжута. Это отличный источник кальция.Тем, у кого аллергия на орехи, растительное молоко из этих продуктов не подходит.Как приготовить растительное молоко в домашних условиях?1). Замочить желаемые ингредиенты.2). Измельчить их в блендере.3). Профильтровать.4). По желанию добавить мед, соль, корицу или ваниль.Важно: перед употреблением растительных напитков необходимо проконсультироваться с врачом.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений