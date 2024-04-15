Владимирцам рассказали, как выбрать качественное растительное молоко
В проекте Роспотребнадзора...
Владимирцам рассказали, как выбрать качественное растительное молоко
В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о преимуществах растительного молока.
Люди выбирают растительное молоко по ряду причин: отказ от употребления животных продуктов, соблюдение религиозных постов, лактазная недостаточность, аллергия на белки молока и так далее.
Растительный напиток – это выжимка из орехов, злаков или семян с водой, которую при промышленном производстве могут дополнять солью, сахаром, растительными маслами и ароматными добавками (ванилью или корицей).
Самые популярные из них: овсяное, рисовое, миндальное, кокосовое, соевое молоко, а также из фундука, кешью, кунжута и кедровых орехов. Иными словами, разнообразие — поражает.
В растительных напитках процент жирности значительно ниже, чем в натуральном молоко. Исключение — кокосовое, так как у некоторых производителей его жирность может достигать 18-19 г на 100 г напитка. При этом молоко из орехов более богато белком, чем напиток из овса или риса.
Качественный растительный напиток должен быть обогащен кальцием, витамином В12 и витамином D. Внимательно смотрите на состав.
Выбирайте напитки, в которых отсутствует добавленный сахар. А если в растительные напитки добавлена соль, выбирайте те, где она йодированная.
Растительные напитки – оптимальный выбор для пациентов с непереносимостью лактозы и аллергией на животное молоко. При строгом веганском рационе может наблюдаться дефицит этих витаминов. И если полностью исключить из рациона животное молоко, нужно обязательно добавить в него зеленые листовые овощи, бобовые, миндаль и семена кунжута. Это отличный источник кальция.
Тем, у кого аллергия на орехи, растительное молоко из этих продуктов не подходит.
Как приготовить растительное молоко в домашних условиях?
1). Замочить желаемые ингредиенты.
2). Измельчить их в блендере.
3). Профильтровать.
4). По желанию добавить мед, соль, корицу или ваниль.
Важно: перед употреблением растительных напитков необходимо проконсультироваться с врачом.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений