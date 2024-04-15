Владимирские ортопеды-травматологи подарили семимесячному малышу возможность ходить Семимесячному...

Владимирские ортопеды-травматологи подарили семимесячному малышу возможность ходитьСемимесячному малышу из Кабардино-Балкарии владимирские ортопеды-травматологи из Областного центра специализированной медицинской помощи сделали сложную операцию. О том, что случилось с малышом - в репортаже Веры Куликовой.Пока он еще не знает, что именно эти добрые руки врачей и медсестер Областного центра специализированной медицинской помощи подарили ему возможность бегать и ходить. Семимесячный Тембулат - младший сын в семье Маргушевых из Кабардино-Балкарии. Когда он родился, отца Залима переполняла радость. Но через несколько месяцев родители заметили, что ребенок плохо двигается.Залим Маргушев, фермер Кабардино-Балкарская Республика:- Были в поисках врачей. У многих были, многие советовали Гурам Михайловича, что есть во Владимире такой врач. Я через своих коллег из молодежной политики Владимирской области нашел контакты Гурама Михайловича. Я позвонил, мы пообщались, я показал рентген, показали заключения других врачей. И он сказал "приезжайте, решим вопрос".Через несколько дней родители с мальчиком были уже во Владимире, у известного ортопеда-травматолога. Гурам Чочиев подтвердил диагноз. У ребенка врожденный вывих бедра. Если не сделать операцию, у мальчика было бы искривление позвоночника и хромота.Гурам Чочиев, кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии отделением №1! "Областного центра спецмедпомощи":- Это нарушение закладки органов. На 9-10 неделе беременности происходит нарушение закладки органов. У него левый тазобедренный сустав. Соответственно, он отстает в развитии и рождается уже с вывихом.Неправильное внутриутробное развитие - сложная тема. Но Гурам Чочиев говорит, что они еще в 2004 году разработали методику лечения таких вывихов. Малыша и его родителей мы увидели на следующий день после операции. Тембулат чувствовал себя замечательно .Гурам Чочиев, кандидат медицинских наук, отделением травматологии и ортопедии отделением №1 "Областного центра спецмедпомощи":- У нас очень хорошо прошло. Ребенок улыбается. Мама тоже. Папа тоже! Я думаю, через сколько-то лет мы увидим борца Тембулата.Скоро Тембулат вместе с родителями уедет домой. Они живут в далеком селе Залукодес. Его отец Залим Маргушев - фермер и местный блогер. Ведет сельские новости.Залим говорит, - как только вернется на малую родину, обязательно расскажет, как ему помогли справиться с бедой во Владимире.Вера Куликова, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".