Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал инцидент, который произошёл в субботу, 13 апреля, у здания регионального правительства.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев , который произошёл в субботу, 13 апреля, у здания регионального правительства. В своём руководитель сообщил, что бросить ёмкости с зажигательной смесью мужчину вынудили мошенники.«Во избежание инсинуаций и распространения неправдивой информации поясню: по предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом», - написал Александр Авдеев.Также губернатор отметил, что аферисты действовали под видом сотрудников силовых ведомств.